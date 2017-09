Notre-Dame-des-Landes De nouveaux experts qui fâchent les pro-aéroport

Rufus

Il est urgent de respecter la démocratie et le résultat favorable du référendum organisé sur la réalisation de l'aéroport du Grand-Ouest

En privilégiant les "copains et les coquins" Hulot a opté pour les méthodes du siècle dernier.

Le choix de ses deux experts septuagénaires pour lesquels on peut douter qu'ils soient vraiment encore verts, mais dont on ne doutera pas que ce sont bien deux apparatchiks de cette écologie politique qui accumule des scores nuls d'élections en élections, ne peut que nous faire douter sur l'intention de l'hélico-écolo (rappelons que Nicolas accompagnait de sa banlieue chic jusqu'à TF1 son ex-compagne Cantien en ... hélicoptère pour éviter les bouchons du périph' !) quant à la réalisation du projet d'aéroport pourtant plébiscité démocratiquement par nous les pauvres gens qui ne comprenons rien à rien car nous ne sommes pas des experts verts...

Carbone 4 "dont l'expertise est reconnue en la matière" selon les deux vieux experts de la Mafia verte... Les copains et les coquins...

Laissons plutôt au Carbone 14 le soin d'analyser les méthodes largement révolues d'un soit disant écolo qui via le Ceta va nous imposer le bon goût des OGM nord-américaines dans nos assiettes plus le gaz de schiste pour les réchauffer et qui s'est déjà coucher sans vergogne à plusieurs reprises devant des décisions européennes qui menacent gravement notre santé et celle de la planète.