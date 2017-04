Notre-Dame-des-Landes Emmanuel Macron : "Il faut respecter le vote"

Melba

Macron...un homme jeune, qui va nous changer des vieux politicards dont plus personne ne veut : c'est ce qu'on entend dire ( trop ) souvent ....quelle bêtise ! Cet homme "jeune" veut beaucoup de choses portées par ces "vieux", il est aussi dans la mouvance du XX ème siècle avec les grands chantiers, le nucléaire, le mépris pour les idées nouvelles, le futur qui demande une autre vision de l'empreinte humaine sur l'environnement..

Le "vote" !!!!! Primo, ce n'était pas un vote mais une consultation pour avis,

Secundo , dans la seule L-A , dirigée par des élus tous pour NDDL et qui ont pu user de leur pouvoir médiatique et financier , pour orienter cette consultation dans leur sens.

Tertio : 9 départements sont impactés par cette question et non pas 1 seul. La consultation est illégitime et au final, vu l'ampleur que le débat a pris, elle devrait être nationale.

Que n'est-il resté dans sa banque, celui-là, plutôt que de venir nous emmerder sur des sujets qu'il ne connait même pas !