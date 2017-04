Notre-Dame-des-Landes Emmanuel Macron : "Il faut respecter le vote"

0

« Il y a eu un vote. Mon souhait est de le respecter et de faire l’aéroport ». Invité de « L’Émission politique » sur France 2, ce jeudi soir, Emmanuel Macron a indiqué qu’il souhaitait que l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes se fasse. « Je ne vais pas arriver et envoyer les militaires à Notre-Dame-des-Landes. La nomination d’un médiateur calmera les choses. Si, au bout de six mois, je n’arrive pas à convaincre, je prendrai mes responsabilités et je ferai évacuer la zone », a assuré le candidat d'En Marche ! à la présidence de la République.