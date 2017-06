Notre-Dame-des-Landes Indemnisation d'AGO : provisions de l'État insuffisantes

Foulques Deletang

La Cour des Comptes doit avoir spéculé sur les actions Vinci : comment un projet chiffré de 580 millions pourrait-il nécessiter 1600 millions de provisions? Je ne suis qu'à moitié étonné mais l'année dernière la fourchette était de 200-250 Mls. Quelle inflation! Il va falloir mettre en examen ceux qui ont signé n'importe quoi de manière irréfléchie. C'est une extorsion de fonds évidente et qq milliards de pénalité à Vinci construction, Vinci Airports et ses soixantaine de filiales s'imposent, plus l'exclusion ad vitam aeternam de tous les marchés français pour 30ans: nous sommes dans l'escroquerie de haut vol. En fait, on essaie de nous faire avaler que renoncer au projet coûtera plus cher que sa réalisation et des gens influents sont à la Cour des Cons.

J'espère que Macron et ses équipes apprécieront le procédé à sa juste valeur, que les responsables seront poursuivis et sanctionnés pour le chantage crapuleux.