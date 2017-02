Notre-Dame-des-Landes L’Acsan dénonce la volte-face d'Emmanuel Macron

0

Président de l’Acsan (Association contre le survol de l’agglomération nantaise), Dominique Boschet ne décolère pas contre Emmanuel Macron.

Jeudi, le candidat d’En marche! à la présidentielle a annoncé que, s’il était élu, il nommerait un « médiateur » dans le dossier NDDL. "Etudier l’aménagement de Nantes-Atlantique avec un médiateur indépendant ! Est-ce à dire que la commission de dialogue ne l’était pas, que les services de l’Etat ne le sont pas, que les experts du CGEDD, nommés par Royal qu’on ne peut résolument pas qualifier de pro-aéroport, ne le sont pas ? ", s’interroge le président de l’Acsan.

Autre reproche adressé à Emmanuel Macron : son refus de faire évacuer la Zad par la force. "Quand on connaît les déclarations de personnes qui occupent illégalement cette zone et qui de toute façon ne partiront pas de leur plein gré, refuser d’utiliser la force dans cette situation c’est abdiquer et leur donner raison", accuse Dominique Boschet, selon qui, avec ces déclaration, le candidat d'En marche! "se range indirectement du côté des zadistes".