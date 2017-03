Notre-Dame-des-Landes « La Vache Rit en grève illimitée »

0

Suite à des « événements » sur la ZAD, l'Acipa, contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, monte au créneau, et l'annonce dans sa lettre hebdomadaire, regrettant « les vols de panneaux de travaux, les tags sur les panneaux des bourgs, les jets de merde à la Vache Rit et sur la voiture de la journaliste de FBLO ». « Devant ces actes incompréhensibles et à répétition, le local de la Vache Rit se met en grève illimitée pour les réunions communes, le matériel prêté et l'agenda commun ». L'Acipa parle « de violences qui s'apparentent à du sabotage délibéré de l'unité du mouvement anti-aéroport ».