Notre-Dame-des-Landes L'Acsan interpelle les candidats à la présidentielle

0

Alors que le dossier Notre-Dame-des-Landes est englué depuis des mois, l’Association contre le survol de Nantes (Acsan) demande aux candidats à l’élection présidentielle de clarifier leur position sur le projet d’aéroport.

Dans une lettre ouverte adressée aux candidats à la présidentielle et à la primaire à gauche, qui aura lieu les 22 et 29 janvier, Dominique Boschet, président de l’Acsan, souligne que l’année 2016 a vu « la confirmation du rejet des recours déposés par les opposants (178 à ce jour) sur les différents volets du dossier », ainsi que des jugements d’expulsion des occupants historiques du site. Mais aussi que l’Etat a répondu aux demandes de la Commission européenne avec l’adoption le 19 décembre du Schéma de cohérence territorial (SCOT) de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire « à une très forte majorité des élus du territoire ».

Rappellant par ailleurs la nette victoire (55 %) du « oui » à la consultation organisée en juin, le président de l’Acsan estime que « le transfert est clairement une opération validée tant du point de vue administratif et juridique, qu'environnemental et sociétal ».

Pour Dominique Boschet, « seule la présence sur le site d'occupants sans droits, refusant d'appliquer la loi républicaine et menaçant de violences inacceptables les intervenants du chantier, bloque encore le démarrage des travaux et défie l’application de l’Etat de droit et nos valeurs démocratiques ».

Il demande donc aux candidats de « faire savoir publiquement (leur) position sur ce dossier, et les conditions de son inscription dans (leur) programme » électoral.