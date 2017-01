Notre-Dame-des-Landes Les expropriés vont-ils redemander leur bien ?

0

Les premiers arrêtés d'expropriation arrivent à échéance ce mercredi 18 janvier. Les expropriés de la ZAD aéroportuaire vont donc pouvoir faire valoir leur droit à rétrocession.

Sylvain Fresneau se montre peu disert. « Nous nous réunissons ce mercredi soir pour décider de ce que nous allons entreprendre », lâche laconiquement le président de l'Adeca, l'association fédérant les agriculteurs concernés par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Onze familles et quatre exploitations agricoles installées sur la ZAD sont toujours expulsables. Mais l'ordonnance d'expropriation du 18 janvier 2012 aura vécu demain. Et comme le prévoit le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique si rien n'a été fait au bout de 5 ans, les propriétaires expropriés peuvent faire valoir leur droit à rétrocession de leur maison ou de leur terre auprès du nouveau propriétaire, en l'occurrence AGO (Vinci), le concessionnaire du futur aéroport. Une éventualité qu'ils étudient de près avec leurs avocats.

