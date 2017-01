Notre-Dame-des-Landes Les mesures compensatoires à la loupe

0

Une commission sénatoriale se penche sur les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures. Dont le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Mardi 17 janvier, six représentants de l'Acipa et du Cedpa, associations d'opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ont été entendus, par les membres de la commission sénatoriale au Palais du Luxembourg, à Paris. Ils ont alerté les élus « qu'aucune mesure compensatoire n'avait été engagée à ce jour à Notre-Dame-des-Landes et que plusieurs dizaines de paysans sur 8 000 ha autour de la ZAD avaient refusé d'y souscrire ».

« 463 hectares dédiés »

Les porteurs du projet, de leur côté, se veulent confiants : « Tout se débloquera quand les travaux auront débuté ». Et le Syndicat mixte aéroportuaire, dont les représentants seront également reçus par la commission sénatoriale, précise que « 463 hectares, soit un quart de la surface de la ZAD, sont dédiés aux compensations environnementales ».

