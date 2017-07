Notre-Dame-des-Landes Les zadistes pistés dans les trains

0

Dans une note sûreté intitulée « Signalement dans le cadre du G20 à Hambourg », le pôle TGV Lorraine invite, les cheminots à jouer les agents délateurs.

La direction du pôle TGV Lorraine rappelle aux cheminots qu'ils doivent signaler tout « groupe suspect » se rendant en Belgique et en Allemagne.

Une précision est apportée quant aux personnes recherchées : « Personne (seule ou en groupe) dont le comportement pourrait laisser supposer un comportement militant porté à l'extrême (personnes appartenant au mouvement zadiste venant de Notre-Dame-des-Landes, mais également des Alpes). »

« Directive liberticide »

Dans un communiqué du 4 juillet, le syndicat Sud Rails dénonce cette « directive liberticide » : « Ces directives nous ramènent à des pratiques d'un autre temps et, sous couvert de lutte antiterroriste. [...] En 2017, comme en 1940, les cheminots sauront refuser les dérives autoritaires. »

La SNCF a déploré « une initiative locale, malheureuse et regrettable ». Mais l'argument n'est pas valable pour Bruno Poncet, membre du bureau fédéral de Sud Rails : « En haut de la note, on lit "à la demande de l'État". La direction a juste peur et n'assume pas. »

