Notre-Dame-des-Landes Médiateurs : ce que dit leur lettre de mission

La lettre, datée du 1er juin, est signée par les ministres de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et des Transports, Élisabeth Borne. Elle précise la mission des trois médiateurs, Gérard Feldzer, Anne Boquet et Michel Badré. sur le projet de transfert de l'aéroport Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont six mois pour rendre leur copie.

Que dit-elle ?

La méthode

« Vous auditonnerez l'ensemble des parties prenantes sur un pied d'égalité et ferez un bilan de leurs motivations respectives et des réponses qui peuvent, dans le respect du droit et des principes fondamentaux de la République, leur être raisonnablement apportées. Vous tiendrez compte, pour cela, de la consultation locale réalisée en juin 2016 et des travaux préparatoires de la Commission nationale du débat public, commission administrative indépendante.

Pour chaque option, et après l'écoute des parties prenantes, vous vous attacherez à analyser avec impartialité et neutralité ses conséquences notables et prévisibles - notamment économiques, sociales, environnementales, agricoles, techniques - selon une approche globale, en tenant compte à la fois des perspectives de long terme et des coûts et avantages socio-économiques complets pour la collectivité »

Les alternatives

« Vous prendrez en considération le rapport d'étude sur les alternatives pour le développement aéroportuaire du grand Ouest établi par la commission du Conseil général de l'environnement et du développement durable en mars 2016 et vous préciserez, en tant que besoin, la faisabilité des options proposées.

