NDDL Philippe Grosvalet, nouveau président du Syndicat mixte aéroportuaire

Le président socialiste du conseil départemental de Loire-Atlantique remplace le président du conseil régional LR démissionnaire à la tête du Syndicat mixte aéroportuaire.

Suite à la démission de Bruno Retailleau (LR) de la présidence de Région des Pays de la Loire, Philippe Grosvalet (PS), président du département de Loire-Atlantique, jusqu'alors premier vice-président du Syndicat mixte aéroportuaire (SMA), en assure désormais la présidence. Sans surprise !

Après avoir obtenu l'accord des collectivités finançant le projet de plateforme à Notre-Dame-des-Landes, il a proposé de poursuivre cette présidence au-delà du prochain comité syndical qui aura lieu d'ici la fin de l'année.

« Après 178 décisions de justice et le vote clair des citoyens directement concernés, il est inenvisageable que l'État recule sur ce transfert. Notre responsabilité, comme décideurs publics, c'est de faire respecter le vote populaire et d'assurer la conduite de ce projet. C'est pourquoi nous attendons du Président de la République qu'il fasse respecter le droit et la démocratie. C'est l'attente de toutes les collectivités engagées sur ce projet », rappelle-t-il.

Lire dans Presse Océan du mardi 3 octobre 2017