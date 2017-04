Notre-Dame-des-Landes Place au grand nettoyage sur la RD 281 (Photos)

0

Jonchée il y a deux jours encore de carcasses de voitures, tas de bois et autres débris en tous genres, la RD 281, parfois rebaptisée « route des chicanes », a été en grande partie vidée de tous ces obstacles à la libre circulation.

Sur une initiative de Copain, et après entente avec les gens de la ZAD (zone à défendre), une journée de travail a réuni différentes composantes de la lutte contre l’aéroport pour enlever une grande partie de tous ces encombrants. L’objectif ? Permettre au monde agricole de pouvoir travailler dans de meilleures conditions sur leurs parcelles, parfois difficilement accessibles, et redonner une meilleure image que celle renvoyée par cette route « abandonnée ». Reste maintenant à enlever l’excédent de végétation qui a envahi par endroits une partie de la chaussée.

