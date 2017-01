Notre-Dame-des-Landes Projet d'aéroport : ce qui peut encore coincer

0

Le projet NDDL avancera-t-il en 2017 ? Pas sûr du tout. Les opposants ont encore mille flèches dans leur carquois.

Intervention

C'est une fois de plus l'heure de vérité. Selon nos informations, l'État vient de réunir les états-majors pour plancher sur une intervention à Notre-Dame-des-Landes. « Janvier va être très très chaud pour nous », confie un gradé. Près de 3 000 gendarmes et CRS pourraient être dépêchés sur place.

Expropriations

La date anniversaire de procédures d'expropriation arrive le 18 janvier 2017. « Une ordonnance d'expropriation est valable 5 ans, relève Me Étienne Boittin, l'un des avocats des opposants. Passé ce délai, les propriétaires expropriés peuvent demander la restitution de leurs parcelles. » D'où le scénario d'une action-éclair. « Le seul fait de constater l'empêchement à agir permet de prolonger le terme de la procédure », note-t-on en coulisses.

Compensations

C'est peut-être « l'arme » la plus redoutable que conservent les opposants dans leur carquois. Les compensations environnementales, dues par le promoteur AGO (Aéroports du grand ouest), filiale de Vinci - sont pour l'heure « égales à zéro », affirme l'écologiste Christophe Dougé, élu régional. « Il est écrit noir sur blanc, dans les arrêtés du préfet, que les travaux ne peuvent pas commencer avant qu'AGO n'ait réalisé 20 % de ces mesures. Or, aujourd'hui, il y a zéro compensation, zéro terrain acheté. Et pour cause : les agriculteurs ne veulent pas du projet. »

Plus d'informations dans Presse Océan du mardi 3 janvier 2016