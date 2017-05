Notre-Dame-des-Landes Réactions à la nomination de Hulot au gouvernement

0

Les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, comme les partisans, attendent beaucoup du nouveau gouvernement et plus particulièrement du ministre de la Transition écologique.

Françoise Verchère, la porte paroles du Cedpa, le collectif des élus doutant de la pertinence du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pense d'abord à la mission globale du nouveau ministre : « J'espère qu'il a négocié une véritable latitude pour pouvoir orienter la politique sur laquelle il a été nommé. C'est capital ». Elle n'en oublie pas pour autant le projet d'aéroport. « Si on en croit Macron, il doit nommer un médiateur pour six mois. Nous espérons que cette médiation se fera de manière transparente et qu'elle sera l'occasion de lancer les études indépendantes demandées par la Commission du dialogue et par les experts de Ségolène Royal. Il est grand temps d'éclaircir les incohérences sur les chiffres, le plan d'exposition au bruit... Si la médiation se donne cet objectif, nous y participerons ».

Un début des travaux dans six mois ?

De leur côté, les porteurs du projet sont satisfaits. Rappelant que Nicolas Hulot s'était incliné devant le résultat du vote de la consultation du 26 juin 2016, le Syndicat mixte aéroportuaire annonce que « l'ensemble des élus se tient à la disposition du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique et solidaire. Objectif : travailler dans les plus brefs délais à la concertation préalable à la mise en œuvre opérationnelle de cet équipement indispensable au développement du Grand Ouest. La volonté unie du nouvel exécutif devrait permettre de débuter les travaux d'ici six mois ».