Notre-Dame-des-Landes Relance des études sur les dessertes bus et tram-train

0

Le Syndicat mixte aéroportuaire, présidé par Bruno Retailleau, le président (LR) de la Région des Pays de la Loire, a voté ce lundi 27 février la relance des études sur les dessertes en transports en commun du futur aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes.

Les vingt collectivités qui siègent au comité syndical ont voté le budget primitif du SMA qui prévoit la relance des études sur les dessertes en transport en commun « afin d'étudier les conséquences des nouvelles dispositions réglementaires et législatives sur le schéma d'accessibilité voté en 2013 et préparer dès à présent les futures liaisons qui devront être opérationnelles à l'ouverture de l'Aéroport afin de répondre aux attentes et aux besoins de l'ensemble des habitants du Grand Ouest ».

Bus à haut niveau de service et tram-train

Ces études porteront sur la desserte en bus à haut niveau de service « depuis l'ensemble du territoire » et l'analyse du portage du projet de tram-train qui nécessité la réalisation de 17 km de voies entre La Chapelle-sur-Erdre et Notre-Dame-des-Landes.

Lire dans Presse Océan du mardi 28 février 2017