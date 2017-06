0

Ce mardi 6 juin après-midi, une délégation du Syndicat mixte aéroportuaire a été reçue à l'Hôtel Matignon par le Premier ministre, pour évoquer la mission de médiation sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Bruno Retailleau, le président Les Républicains de la région des Pays de la Loire et du Syndicat mixte aéroportuaire et les élus des principales collectivités adhérentes ont été reçus ce mardi après-midi, à Paris, par Édouard Philippe. Le Premier ministre leur a présenté la feuille de route de la médiation sur le projet de transfert de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Une médiation d'apaisement, comme l'a rappelé le chef du Gouvernement qui vise à « préparer une décision partagée du Gouvernement ».

Ni Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, ni Elisabeth Borne, la ministre des Transports, n'étaient présents. « Je le regrette, car nous, nous avons fait l'effort de venir », a déclaré Bruno Retailleau, à l'issue de l'entrevue dont il est ressorti « inquiet ». Le président ligérien a rappelé au Premier ministre ses arguments en faveur d'un nouvel aéroport « indispensable au Grand Ouest et à ses huit millions d'habitants plantés au bout du bout de l'Europe ». Bruno Retailleau assure craindre « le pire avec le choix des médiateurs ». Le président du SMA a réaffirmé qu'il ne les recevrait pas « car ils ne présentent pas la garantie d'objectivité ». Selon lui, « on va jouer l'avenir de la région sur des bases pas solides ».

