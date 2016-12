Notre-Dame-des-Landes Selon les pro-aéroport , la ZAD se "militarise"

olliivier

bonsoir les commentateurs,

que le leader des pro-bétonnages et de la destruction des 1500 ha de bocages préservé commence à s´inquiéter pour les zadistes vivant dans les marais et la boue est tout de même curieux. Il veut sans doute parler des pièges pour capturer les ragondins et différentes espèces sauvages remarquables recensés sur le site qui doit être rayé de la carte. En fait, cette déclaration est la preuve d´une impatience devant le retard de la destruction. Je lui conseille d ´attendre tout simplement le nouveau roi-président mr Fillon désigné par les sondages qui a juré de venir avec son armée pour tout détruire et construire son aéroport grand comme Orly. Mais peut-être le futur nouveau président a quelque chose d´autre en tête avec son adjoint Mr Retailleau, l´idée serait plutôt de supprimer la Bretagne par fusion avec PDL, la nouvelle plateforme internationale ( bon, il y aura du délai!) serais la consécration du nouveau ensemble dit "grand ouest" (histoire de rêgler définitivement leur compte aux anciens bonnets rouges). C´est vrais que selon la loi les arrêtes d´expulsions des historiques arrivent à échéance mi-janvier et que l´abattage des arbres est interdit à partir de début mars, mais par arrêtes présidentiel tout peut être modifié.

Donc en conclusion, patience Mr Mustière et vous l´aurez votre nouveau parking.