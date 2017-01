Notre-Dame-des-Landes Un esprit malin frappe au village de l'Épine

0

Bien avant le début du projet d'aéroport, Notre-Dame-des-Landes a été le théâtre d'événements surréalistes. Et inexpliqués.

La ZAD n'existait pas encore. Nul ne se souciait du devenir de Notre-Dame-des-Landes, paisible bourg rural à une trentaine de kilomètres au nord de Nantes. Et encore moins du village de l'Épine, aujourd'hui appelé à disparaître dans le cadre du projet aéroportuaire. Pourtant, en janvier 1936, ce gros village a fait les gros titres de la presse locale, pour des phénomènes étranges.

Un prêtre exorciste

Pendant plus d'une semaine, un esprit « malin » frappe la ferme de la famille Saulnier. Les cordes retenant les animaux se coupent ou se détachent d'elles-mêmes, les barres de fer fermant les portes de la soue à cochon et de l'étable se soulèvent et sont projetées à terre. Et dans la maison, une bicylette et des chaises subissent le même sort... Jusqu'à l'intervention d'un prêtre exorciste !

Plus d'informations dans Presse Océan du dimanche 29 janvier 2017