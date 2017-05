Notre-Dame-des-Landes Un film sur la vie au Liminbout, un village en sursis

0

« Les Pieds sur terre » sort ce mercredi 3 mai au cinéma.

Le film documentaire réalisé par Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller présente le quotidien des habitants du Liminbout, un village de Notre-Dame-des-Landes entré en résistance le jour où un « trait de crayon sur une carte » l'a fait basculer dans la ZAD du projet d'aéroport du grand ouest.

Le Liminbout, ce hameau du « bout du monde » menacé par le projet d'aéroport, c'est leur « petit coin de paradis ». On y croise les agriculteurs Marcel et Sylvie, figures historiques de la lutte. Mais aussi Claude et Christiane, installés là au milieu des années 90 pour fuir « l'engrenage du tout-consommation ». Ou encore Sarah, une jeune maman « squatteuse » aussi à l'aise en danseuse devant les rangées de gardes mobiles qu'en fileuse de laine sous sa yourte.

Des destins et des desseins croisés, que le combat pour la défense d'un territoire réunit malgré les différences et les divergences.

