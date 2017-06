Notre-Dame-des-Landes Une pétition d'entrepreneurs vendéens contre le projet

0

Des entrepreneurs vendéens, parmi lesquels Jacques Bankir, ancien directeur d'Air France et ex-pdg de Régional Airlines, ont mis en ligne, sur le site Change.org, une pétition contre le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

La pétition a déjà été signée par près de 500 personnes. Les pétitionnaires jugent le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes « inutile et coûteux » et plaident pour le développement de l'actuel aéroport, Nantes Atlantique. Cette pétition, mise en ligne par Jean-Michel Mousset, président d'une entreprise familiale de transport basée à Sainte-Florence, a notamment été signée par Jean-Paul Dubreuil, président du groupe Dubreuil propriétaire d'Air Caraïbes et de la cie low cost French Blue, ou encore Yves Gonnord, président d'honneur du groupe Fleury Michon. La pétition devrait être envoyée au président de République.

Une autre pétition pour le déplacement du projet vers Nozay

Une autre pétition, mise en ligne par Frédéric Mullier, plaide pour le transfert du projet dans un triangle Nozay, Abbaretz-Treffieux. Elle a recueilli 9 931 signatures. Son instigateur souhaite l'adresser au conseil départemental.

