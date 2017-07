CHU de Nantes : la colère monte

0

Le syndicat FO conteste le projet du nouveau CHU sur l’Ile de Nantes, qui prévoit la suppression de 500 emplois.

"J’ai l’impression d’être dans une multi-nationale », s’afflige l’aide-soignant Tony Gilbert, délégué à Force Ouvrière.

Ici, ce n’est pas la création d’un nouveau CHU qui fait débat, mais la suppression de 500 emplois et de plus de 300 lits d’ici son ouverture prévue en 2026.

« On prend les patients pour des vaches à lait »

« On craint que le CHU ne propose au patient de payer plus cher pour obtenir une chambre particulière, alors qu’aucune chambre partagée n’existera dans les nouveaux bâtiments. On prend les patients pour des vaches à lait », s’indigne l’aide-soignant. Pour l’infirmière Sylvie Moisan, le problème est plus largement celui de la précarisation du personnel : en janvier dernier, la direction a rompu l’égalité entre titulaires et contractuels en baissant le salaire de ces derniers. « On crée deux systèmes de rémunération. Et quand on fait ça, on ne défend pas le service public. »