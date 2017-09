Nozay Coups, insultes et menaces : le maire, son adjoint et un agent agressés

0

Soirée mouvementée jeudi, vers 21 h, dans le centre de Nozay. Le maire, son premier adjoint ainsi qu'un employé de la mairie ont été pris à partie par un groupe d'une quinzaine de jeunes gens surpris en train de dégrader une aubette de bus, place du Champ-de-Foire. Alors même qu'une patrouille de gendarmerie était sur place pour constater les dégradations et ramener le calme, une partie du groupe s'en est violemment pris aux représentants de la mairie.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le maire a subi des menaces de mort et des crachats. Son premier adjoint a essuyé des gifles et un coup de poing. Le plus sérieusement touché est le responsable des services techniques qui a été frappé au visage. Blessé au niveau des vertèbres, il a été hospitalisé à Châteaubriant.

Les gendarmes ont procédé à deux interpellations sur les lieux jeudi soir, tandis qu'un troisième suspect a été placé en garde à vue ce vendredi matin. Les auditions de ces deux garçons et de cette jeune fille âgés de 17, 18 et 19 ans se poursuivent ce vendredi. La mairie a déposé plainte.

