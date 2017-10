Nozay La population fait bloc derrière les élus et l'agent agressés

0

La salle n'était pas assez grande, ce samedi matin en mairie de Nozay, pour accueillir la foule venue assister au conseil municipal extraordinaire convoqué à la suite des agressions subies jeudi soir par le maire, Jean-Claude Provost, son premier adjoint ainsi que le directeur des services techniques de la ville.

Plus de 200 personnes ont souhaité marquer leur soutien à la municipalité. Elles ont assisté à la seule délibération à l'ordre du jour : à l'unanimité, le conseil municipal a décidé de porter l'affaire en justice et de s'adjoindre les conseils d'avocats.

Le maire a d'abord tenu à expliquer la démarche de la municipalité : « Nous ne sommes pas réunis pour pleurer sur notre sort, mais pour relater les faits, décider des actions à mener et pour alerter les pouvoirs publics de notre impuissance ». Et Jean-Noël Thomazeau, troisième adjoint, d'abonder : « Nous attendons des suites judiciaires sérieuses. Nous lançons une alerte aux pouvoirs publics. On a attaqué le symbole de la République. Ces jeunes se moquent des règles, des lois. Il y a une véritable impunité. Quand le maire s'est présenté à eux en tant que maire, ce qu'il a reçu, ce sont des crachats au visage ».

Trois jeunes gens, dont un mineur, ont été interpellés et placés en garde à vue dans cette affaire.

