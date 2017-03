Nuit de l'Erdre Le vendredi soir est complet

0

La billetterie du festival la Nuit de l’erdre connaît cette année encore un grand succès, et une des deux journées se déroulera à guichets fermés, le vendredi soir.

Tout la programmation de cette journée n’a pas encore été dévoilée. Seuls Les Insus, AllttA (20syl et Mr.J. Medeiros), Colours In The Street et Dätcha Mandala ont pour le moment rejoint l’affiche de la 19ème édition sur cette journée. Quatre autres noms restent encore à découvrir.

"Cette mobilisation record autour de la première journée du festival est bien une grande satisfaction pour l’association d’un point de vue comptable, mais elle souligne également l’engouement grandissant suscité par le festival". Si la venue des mythiques

Insus a vraissemblablement eu son influence, l’équipe organisatrice a également pu constater une nette accélération de la billetterie sur les dernières

éditions.

Les Pass Promo 2 Jours mis en vente avant l’annonce des premiers noms à tarif préférentiel se sont écoulés en 6 heures cette année, pour la même quantité. Les billets pour la deuxième journée du festival sont quant à eux toujours disponibles dans l’ensemble

des points de vente.