Nuit de l'Erdre Les Insus, Alltta, The Prodigy... à l'affiche [Vidéos]

La programmation 2017 de la 19e Nuit de l’Erdre se dévoile un peu plus. Après Les Insus, première tête d’affiche du vendredi 30 juin, six nouveaux noms sont annoncés.

Le duo AllttA, composé du DJ et producteur français 20syl (déjà venu à Nort-sur-Erdre sous la bannière de C2C) et du rappeur américain Mr. J. Medeiros, viendra enflammer le public avec son mélange d’électro et de hip-hop. À ses côtés, les guitares surpuissantes de Dätcha Mandala et les sonorités pop de Colours In The Street viendront secouer le Port Mulon.

Les Britanniques de The Prodigy, eux, seront la tête d’affiche du samedi pour clôturer le festival avec un show électrisant et plein d’énergie dont ils ont le secret. Ils seront accompagnés des Irlandais de Two Door Cinema Club et leur électro pop endiablée.

Enfin, le public de Nort pourra profiter de la performance du duo Ofenbach, jeunes talents français de la scène électronique.

Billets et Pass 2 Jours seront en vente à partir du jeudi 16 février dès 13 heures dans l’ensemble des points de vente officiels du festival.

www.lanuitdelerdre.fr