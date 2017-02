Numérique La start-up nantaise Avoloi met les avocats à portée de clics

0

Créé par une start-up nantaise, le site Avoloi met en relation les avocats et leurs clients. Il a déjà séduit 100 000 utilisateurs.

Parce que la société se judiciarise de plus en plus, chacun peut un jour ou l’autre avoir besoin de recourir aux services d’un avocat. Mais il n’est pas toujours facile de trouver le bon.

C’est en partant de ce constat que Maxime Delauney a eu l’idée de créer Avoloi, en 2011, alors qu’il était encore étudiant. « L’objectif était de créer une plateforme qui simplifie la prise de rendez-vous entre les particuliers ou les PME, et les avocats ».

À la façon de Doctolib pour les médecins, le site permet de trouver un professionnel en quelques clics, via une approche par ville, puis par domaine de compétence : famille, affaires, divorce, travail, permis de conduire…

Avoloi a déjà séduit 500 cabinets d’avocats dans toute la France, et plus de 100 000 utilisateurs. La start-up nantaise emploie aujourd'hui sept salariés et prévoit deux recrutements cette année.

Plus d'informations mercredi dans Presse Océan