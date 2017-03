Orvault Après le passage du révélateur, "du sang partout dans la maison"

0

Les traces de sang étaient déjà nombreuses, dans le pavillon de la famille Troadec, à Orvault.

Jeudi et dimanche, des techniciens avaient effectué de nombreux prélèvements au 24 rue d'Auteuil. Ils avaient mis en évidence la présence de traces au rez-de-chaussée, dans l'escalier et à l'étage. Certaines avaient été "sommairement nettoyées", avait confirmé le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Ce mercredi, un magistrat instructeur est retourné sur les lieux, avec des enquêteurs de la brigade criminelle de l'antenne de police judiciaire de Nantes et des techniciens.

Ils ont de nouveau passé les lieux au peigne fin et notamment utilisé la technique dite du "Bluestar", ce spray qui permet de révéler des traces invisibles à l'œil nu, qui auraient pu être effacées, lavées, ou diluées. Et de nouvelles traces de sang sont apparues "un peu partout dans la maison". En grande quantité, selon nos informations.

Le ou les auteurs sont donc restés sur les lieux un long moment, après les faits, pour effacer un maximum de traces. Les brosses à dents ainsi que le matériel informatique avaient également disparu à l'arrivée des policiers, jeudi dernier. Seuls restaient les chargeurs.

Pour mémoire, Pascal et Brigitte Troadec, et leurs enfants, Charlotte et Sébastien, ont disparu depuis le 16 février. La voiture du fils, une Peugeot 308 gris clair, elle aussi, a disparu.

La piste d'un drame familial est plus que jamais d'actualité. "Mais il convient de rester prudent", rappelle ce mercredi soir Pierre Sennès, le procureur de la République de Nantes.

Les premiers élements recueillis laissent penser que tout a basculé le soir du 16 février, à l'intérieur de la maison, entre 19 h et 3 h, heure à laquelle le dernier téléphone s'est éteint (celui de Sébastien).

