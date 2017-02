Orvault "Comme si la maison s'était arrêtée de vivre à un instant T"

0

Les investigations se poursuivent, ce dimanche, pour tenter de retrouver la famille Troadec, disparue depuis près de 10 jours à Orvault.

Le couple et ses enfants, âgés de 18 et 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis le 17 février.

Dans leur maison, située rue d'Auteuil à Orvault, les policiers ont découvert du sang. Sur un téléphone portable et son casque notamment, mais aussi, en quantité non négligeable, au sol dans différentes pièces de la maison. Certaines traces semblent avoir été "sommairement essuyées", selon un proche de l'enquête.

Une autre source proche du dossier indique que "les draps n'étaient plus sur les lits", confirmant une information de nos confrères d'Europe 1. Les brosses à dents et les brosses à cheveux ont également disparu. Ce qui n'empêche pas les autorités judiciaires d'avoir en leur possession "des éléments de comparaison ADN".

La maison n'a pas été fouillée. "Il y a de la vaisselle dans l'évier et des victuailles dans le réfrigérateur. Comme si la maison s'était arrêtée de vivre à un instant T."

La voiture du fils, le seul des trois véhicules de la famille qui n'était pas stationné devant le pavillon, n'a pas été retrouvée. "Son signalement a été diffusé à tous les services et aux frontières. Des recherches ont été effectuées dans des parkings, dans les aéroports et les gares", note cette même source. Sans succès pour l'heure.

Par ailleurs, les téléphones portables des membres de la famille restent muets. Et aucun mouvement bancaire n'a été constaté.

