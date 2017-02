Orvault Emotion sur le lieu de travail du père de famille disparu

0

Le père de famille, aujourd'hui activement recherché après sa disparition inquiétante par les forces de l'ordre, tout comme sa femme et ses enfants, était considéré comme "sympa mais discret", selon un de ses collègues. Pascal Troadec, 49 ans, était électricien depuis une dizaine d'années dans l'entreprise orvaltaise Visotec Arlux.

Sur la grille fermée du parking de l'entreprise, la direction a laissé une note : "Le personnel et la direction de Vicotec Arlux sont très affectés par la disparition inquiétante de M. Pascal Troadec et de sa famille. Dans le cadre de l'enquête en cours, nous avons communiqué aux autorités tous les éléments et informations qui nous ont été demandés."

Plus d'infos dans Presse Océan du mardi 28 février.

Plus d'infos dans notre dossier consacré à cette affaire ici.