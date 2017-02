Orvault Famille disparue : enquête pour meurtres, enlèvements et séquestrations

0

Ce samedi matin, les autorités n'ont toujours pas de nouvelles de la famille portée disparue à Orvault.

Un couple et ses deux enfants, une jeune femme de 18 ans et un homme de 21 ans, sont portés disparus près de dix jours. Leurs téléphones portables n'ont plus été utilisés depuis le 17 février. L'un des appareils a d'ailleurs été retrouvé dans la maison familiale, quartier du Petit Chantilly : il était souillé de sang. Les analyses de la police technique et scientifique ont également confirmé "la présence de sang en différents endroits de la maison", précise le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, dans un communiqué.

Selon nos informations, des traces de sang au sol ont été sommairement essuyées.

"Si la présence de traces de sang laisse supposer une scène de violence, pour autant il n'est pas possible à ce stade de déterminer avec précision le déroulement des faits, les enquêteurs de la police judiciaire retenant toutes les hypothèses envisageables", commente Pierre Sennès.

Le parquet a ouvert une enquête pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations". Elle donne lieu à des investigations "en différents endroits du territoire national". Selon nos informations, des perquisitions ont notamment eu lieu dans les logements étudiants des enfants, dans des départements limitrophes de la Loire-Atlantique.

