Orvault Famille disparue : le fils exprimait son mal-être sur internet

Dix jours après sa disparition à Orvault, la famille Troadec reste introuvable.

La police judiciaire cherche notamment à cerner plus précisément les personnalités du père et du fils, dépeints comme ayant connu des épisodes de fragilités psychologiques, et dont la relation était semble-t-il compliquée.

« Il y a deux ans, le fils Sébastien a fait l'objet d'un suivi psychologique », révèle un proche de l'affaire. En 2012, alors qu'il était lycéen à Orvault, l'ado « avait proféré des menaces de mort sur un blog », rapporte cette même source.

Le jeune homme, décrit comme « un peu gauche » par une voisine, exprimait son mal-être sur un forum de jeux vidéo. Ainsi, en 2013 : « Qu'est-ce qui te rend triste ? Ma vie. » Il y a un an : « Souris-tu à des étrangers ? Non déjà que ça fait longtemps que je ne souris plus. »

« Ces faits sont anciens. On ne peut pas en tirer de conclusions hâtives », tempère un familier du dossier.

Sur le compte twitter, Sébastien Troadec, qui étudie en BTS informatique à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, a aussi fait part de conflits avec son père. Ces posts datent pour la plupart de 2013. En 2014, on trouve trace d'un curieux tweet : « #Dans30ansJeSuis mort depuis 27 ans. »

