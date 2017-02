Orvault Famille disparue : les sombres messages du fils sur Internet

0

Dix jours après le disparition de la famille Troadec, à Orvault, les enquêteurs de l'antenne de police judiciaire multipilent les investigations. Ils recherchent toujours activement la Peugeot du fils, Sébastien. Le signalement de cette voiture a d'ailleurs été diffusé sur le territoire national.

Ils mènent également de nombreuses auditions pour cerner au plus près les personnalités de Pascal, 49, ans, son épouse Brigitte, et leurs deux enfants, Charlotte, 18 ans et Sébastien, 21 ans.

Le jeune homme, qui suivait un BTS informatique à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, a connu des périodes de fragilité psychologique, par le passé. Ainsi, il avait pu écrire sur un forum de discussion de passionnés d'informatique, en 2013 : "Putain je haïe toute trace de vie , et surtout moi", ou encore à la même période : "Si ont savait réellement ce qui se passer dans ma tête ont me prendrer pour un fou sans morale (sic)." Le jeune homme avit également écrit : "Putain vivement ma mort , la vie me saoule."

Mais attention, tempère un proche du dossier : "Ces éléments sont anciens. On ne peut pas en tirer de conclusions hatîves. Cet adolescent a pu traverser, comme d'autres, des périodes difficiles".

Sébastien, décrit comme étant "dans sa bulle", avait également proféré des menaces de mort sur un blog, en 2012.

Dimanche, le procureur de la république de Nantes, Pierre Sennès, a indiqué que "toutes les pistes restaient ouvertes". Les résultats des analyses ADN effectuées dans le pavillon familial ont confirmé hier que le sang retrouvé à l'intérieur appartenait bien à "des membres de la famille Troadec". Sans plus de précision.

