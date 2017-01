Orvault Grosses perturbations des services municipaux ce mardi

0

La mairie d'Orvault prévient, sur son site internet que les services périscolaires, de restauration scolaire et structures petite enfance seront fermés ce mardi 3 janvier.

« Suite à des observations de la Chambre régionale des comptes, et pour respecter la loi sur les 35h, le conseil municipal d'Orvault a décidé d'augmenter de 1 533 heures à 1 607 heures la durée annuelle de travail du personnel à partir du 1er juillet 2017. Les syndicats CFDT et CFTC contestent cette décision et ont lancé un préavis de grève, le mardi 3 janvier, pour l'ensemble du personnel municipal », indique la mairie.

« La ville ne pouvant prévoir le nombre d'agents qui suivront le mouvement, ne pourra pas garantir un accueil des enfants dans les conditions minimales de sécurité. Aussi, les sites périscolaires, de restauration scolaire et structures Petite Enfance seront tous fermés le mardi 3 janvier. Il est donc demandé aux familles, usagers de ces services, de bien vouloir prendre leurs dispositions pour la prise en charge de leurs enfants. Les autres services municipaux risquent également d'être perturbés ».