Orvault Julien Bainvel lance sa campagne en présence de Luc Chatel

Quelque 300 personnes étaient venus assister au lancement de la campagne de Julien Bainvel, candidat de la droite et du centre dans la 1re circonscription de Loire-Atlantique pour les législatives.

Luc Chatel, porte-parole de François Fillon et président du Conseil national des Républicains, avait fait le déplacement pour l’occasion à Orvault. Il a souhaité apporter son soutien à ce « représentant de la nouvelle génération politique et un jeune espoir ».