Paimboeuf Christophe Champin dévoile ses oeuvres métalliques

Métalo-déchéticien à Paimboeuf, Christian Champin expose depuis mi-avril, et jusqu'en octobre 2017, une partie de sa collection mélangeant les plus grosses de ses sculptures à l'entrée de la ville de Paimboeuf, les moyennes éparpillées sur les quais longeant la Loire et enfin, plus de 80 sculptures de petites tailles au Hangar de Paimboeuf.

Informations : L'entrée est libre. L'exposition est ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, du mardi au samedi et le dimanche de 15h à 19h en présence de l'artiste.