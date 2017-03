Palmarès Nantes est la 2e ville la plus "verte" de France

0

L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) a dévoilé le 14 mars 2017 le palmarès des villes les plus vertes de France, dans lequel la ville de Nantes arrive en 2e position, juste derrière Angers. Une distinction qui vient souligner le riche patrimoine vert de la ville et récompenser la politique volontariste menée en faveur du végétal.



Pour établir son palmarès 2017, l’UNEP a enquêté auprès des 50 plus grandes villes françaises entre les mois d’août et octobre 2016. Les données récoltées ont été analysées selon 25 indicateurs, répartis en 5 catégories : patrimoine vert, investissement en faveur du vert en ville, politique de préservation de la biodiversité, politique de promotion du patrimoine et gestion des déchets verts. Avec un score de 82/100, Nantes termine juste derrière sa voisine Angers (86) - qui remettait son titre en jeu - et devant Strasbourg (77/100).



A noter que, selon l'Unep, la ville de Nantes consacre en moyenne 135 euros par an et par habitant à l'entretien et l'aménagement de ses espaces verts, soit trois fois plus que les autres villes interrogées (moyenne de 46,50 euros).

