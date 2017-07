Paquet à 10 euros Des radars bâchés par les buralistes dans la nuit

0

Des radars ont été « neutralisés » par des buralistes opposés au paquet de cigarettes à 10 euros.

Quelque 430 radars automatiques ont été recouverts d’un sac plastique, dans la nuit de jeudi à vendredi, à travers toute la France. En Loire-Atlantique, l’action a visé des radars du périphérique nantais et de l’A811.

Une façon, pour les buralistes, de protester contre le projet du gouvernement de porter le prix du paquet de cigarettes à 10 euros d’ici 3 ans. « Il est hors de question d’accepter un paquet à 10 euros alors que 27 % du tabac en France (23 % à Nantes) est acheté aux frontières, sur Internet ou dans la rue », explique Philippe Glory, président de la chambre syndicale des buralistes de la Loire-Atlantique.

Les buralistes dénoncent une décision prise sans aucune concertation avec la profession. Selon eux, le paquet à 10 euros va contribuer à déstabiliser un peu plus le marché officiel du tabac en France. « On va avoir une augmentation de 43 %, c’est phénoménal », tonne Philippe Glory, en rappelant que « la dernière fois que ce genre de choc a eu lieu, en 2003-2004, cela a provoqué dans les six ans qui ont suivi la disparition de 8 000 buralistes » en France.

Pour les buralistes, « l’augmentation des prix dans une telle proportion va avoir une incidence en trompe-l’œil : moins de livraisons de tabac chez les buralistes et de plus en plus de fumeurs qui vont s’approvisionner ailleurs ».