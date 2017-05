Passation de pouvoir Emmanuel Macron dans un véhicule construit à Saint-Nazaire

0

C'est une question que beaucoup se posaient. Dans quelle voiture le nouveau Président de la République allait-il circuler ?

Ce dimanche, lors de la passation de pouvoir, Emmanuel Macron est d'abord arrivé dans la DS7 Crossback du groupe PSA, un SUV compact haut de gamme. Mais, ensuite, pour la descente des Champs-Élysée, il a choisi un véhicule militaire Acmat, fabriqué par les Ateliers de constructions mécaniques de l'Atlantique, à Saint-Nazaire. Une façon de témoigner son soutien aux forces armées, selon les observateurs.

Acmat, filiale de Renault Trucks Defense, employait à la fin de l'année dernière 120 personnes en CDI et une quarantaine d'intérimaires. En décembre 2016, l'entreprise a reçu une grosse commande du ministère de la Défense de 3 700 véhicules légers de transport de personnes non protégées. C'était alors le contrat le plus important pour cette entreprise depuis 10 ans.