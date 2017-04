Pays de la Loire Electricité : les énergies renouvelables montent en puissance

0

Les énergies renouvelables assurent désormais plus d’un tiers du mix électrique régional. Surtout grâce à l’éolien.

L’an dernier, les Pays de la Loire ont consommé près de 25 TWh d’électricité. Un chiffre stable par rapport à 2015 mais en augmentation de plus de 11 % sur dix ans, trois fois plus que la moyenne nationale. Un écart qui s’explique par le dynamisme démographique et économique de la région.

Pour répondre à ces besoins croissants, la région doit "importer" près de 80 % de son électricité des centrales nucléaires installées dans les régions voisines.

Côté production, la vieille centrale thermique de Cordemais permet surtout de faire face aux pics de consommation. Mais elle est de plus en plus concurrencée par les énergies renouvelables. En dix ans, leur part dans la production d’électricité régionale est passée de 0 à 34 %. A lui seul, l'éolien fournit 60 % de cette électricité "verte".

Plus d'informations dans Presse Océan vendredi