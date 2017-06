Pays de la Loire La varicelle frappe très fort dans la région

0

Si l’on en croit les données recueillies par le réseau Sentinelles, la région des Pays de la Loire affiche le plus fort foyer de varicelle de France avec un taux d’activité de 128 cas pour 100 000 habitant. La région se situe très loin devant les Hauts-de-France (64) et la Nouvelle-Aquitaine (46).





Quelques conseils

Chaque année en sur le sol français, 700 000 cas de cette maladie dite "éruptive", sont recensés. Survenant dans la grande majorité des cas avant l'âge de 14 ans, on observe un pic de fréquence entre 5 et 9 ans chez les enfants. De plus, la varicelle représente surtout un danger chez une femme enceinte non immunisée ainsi que chez les adultes et bébés immunodéprimés.

Il est conseillé de prendre une douche courte ou bain court, avec très peu de gel lavant surgras. Le rinçage et séchage doivent être réalisés soigneusement. De plus, les pommades qui provoquent une macération sont fortement déconséillés. A proscrire, mais souvent utilisé (à tort), le talc. En effet, des particules peuvent entraîner une surinfection cutanée lorsqu'elles s'accumulent.

