Pays de la Loire Macron l’emporte par trois départements à deux face à Fillon

À l’échelle de la Région, le résultat de dimanche présente des situations très contrastées.

Si l’on se fie au strict périmètre des Pays de la Loire, Emmanuel Macron est en tête (26,27 %) devant François Fillon (23,56 %) et Jean-Luc Mélenchon (18,41 %). Marine Le Pen n’arrive qu’en 4e position (16,62 %), dix points devant le 5e, Benoît Hamon (6,55 %).

Emmanuel Macron. Le vainqueur de ce premier tour est en en tête dans trois départements, la Loire-Atlantique (28,66 %), le Maine-et-Loire (26,51 %) et la Vendée (26,26 %), il est 2e en Mayenne (26,04 %) et 3e en Sarthe (20,04 %).

François Fillon. Quand on regarde en détail, on s’aperçoit que l’ancien président de la ré- gion des Pays de la Loire et ancien Premier ministre enregistre ses meilleurs scores chez lui, en Sarthe (28,61 %) et en Mayenne (27,06 %) où il sort en tête de ce premier tour. S’il est deuxième en Maine-et-Loire (23,73 %), il l’est aussi - et c’est plus surprenant - en Vendée, terre d’élection de son fidèle lieutenant Bruno Retailleau (25,50 %). En Loire-Atlantique, seul département dit de gauche, il est carrément troisième derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avec 19,68 %.

Marine Le Pen, qui bat là aussi les meilleurs scores obtenus par le FN, est deuxième en Sarthe (20,80 %), 3e en Mayenne (16,90 %) et en Vendée (18,53 %), 4e en Maine-etLoire (16,98 %) et Loire-Atlantique (13,70 %).

Jean-Luc Mélenchon, enfin, cartonne donc en Loire-Atlantique (21,98 %), réussit un score respectable en Maine-et-Loire (17,06 %) et en Sarthe (17,63 %) mais plafonne en Vendée (15,08 %) et en Mayenne (14,87 %).