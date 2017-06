Pays de la Loire Ouverture des TER à la concurrence : la CGT vent debout

0

Près de 150 cheminots CGT ont manifesté ce matin, devant l’hôtel de Région, à Nantes, contre l’ouverture à la concurrence des TER.

Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, doit signer cet après-midi avec Bruno Retailleau, président (LR) du conseil régional, un protocole fixant le cadre des discussions entre la Région et l’opérateur ferroviaire national sur la nouvelle convention d’exploitation des TER (trains express régionaux) pour les dix ans à venir.

Dénonçant des négociations « menées en secret », la CGT croit savoir que la Région veut ramener ses financements de 141 à 121 millions d’euros par an. Le syndicat y voit « une pression exercée sur la SNCF pour favoriser l’ouverture des TER à la concurrence ».

Avec quatre autres régions, les Pays de la Loire sont candidats à l’expérimentation de cette ouverture à la concurrence dès 2019, quatre ans avant qu’elle ne devienne obligatoire dans toute l’Union européenne, en 2023.

« C’est de la pure idéologie, explique Olivier Guix, de la CGT cheminots. L'expérience montre que la privatisation du transport ferroviaire, ça coûte plus cher pour un service moins bien rendu et un recul social pour les salariés ».

Une délégation de cheminots et de représentants des usagers a été reçue en fin de matinée par Bruno Retailleau et Roch Brancour, nouveau vice-président de la Région en charge des transports. La CGT a remis au président de la Région une pétition de 4 900 signatures pour « la défense du service public TER ».