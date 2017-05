Pays de Retz L'association Hirondelle doit licencier ses trois salariés

0

En grande difficulté financière, l'association de sensibilisation à la nature qui rayonne sur tout le Pays de Retz n'a pas d'autre choix si elle veut éviter le dépôt de bilan. Ses trois salariés devraient être prochainement licenciés. Malgré cela, et grâce à l'appui de ses bénévoles, l'association présidée depuis le mois d'avril par Pauline Trouillard, maintient ses animations et ses sorties natures prévues pour la fin de l'année scolaire et pour cet été.

