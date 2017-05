Pays de Retz Les Retz'chauffeurs s'étendent sur six nouvelles communes

0

L'association créée il y a deux ans à Pornic et dans les communes voisines a effectué l'an dernier plus de 2000 accompagnements. Ses 118 chauffeurs s'occupent de conduire à des rendez-vous médicaux ou professionnels des personnes n'ayant pas les moyens, financiers surtout, de s'y rendre. Pour faire face à une demande croissante, l'association va s'étendre sur six nouvelles communes pour rayonner sur l'ensemble de la nouvelle communauté d'agglo Pornic Agglo Pays de Retz. Pour cela, elle recherche des nouveaux chauffeurs.

Contact : 02 40 64 24 27.