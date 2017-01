Pays de Retz L'Etat apporte 1,1 million d'€ pour financer douze projets

0

Il s'agit de la principale mesure annoncée par Jean-Michel Baylet (PRG), de passage ce lundi 24 janvier, à Saint-Brevin. Ces aides s'inscrivent dans le cadre du contrat de ruralité signé dans l'après-midi entre le ministre de l'aménagement du Territoire, le préfet et Yannick Haury, le maire (DVD) de Saint-Brevin et président du PETR (pôle d'équilibre territorial et rural) du Pays de Retz qui englobe les 38 communes du territoire.

Parmi ces douze projets : création d'une maison d'assistantes maternelles pour Sud-Estuaire, un pôle social à Pornic, ou encore la construction d'un pôle commercial à Chaumes-en-Retz ou la requalification de la place du Marché à Saint-Brevin.

