Affaire Fillon L’Orvaltais Joseph Parpaillon en appelle à Alain Juppé (LR)

0

« Pour moi, il ne peut plus être candidat ». Le maire centriste d’Orvault Joseph Parpaillon (DVD) en appelle à Alain Juppé (LR), en pleine affaire Fillon. Il est le premier élu à se positionner ainsi en Loire-Atlantique. Bruno Retailleau (LR), président de la Région, rappelle de son côté son soutien à François Fillon.

« Bien que défavorable au principe de la primaire, j’ai malgré tout voté pour François Fillon (LR) au second tour, séduit par son côté homme irréprochable et son sens profond de l’exemplarité, alors que je n’étais pas d’accord sur l’ensemble de son projet, Sécu, TVA à 2 % », explique Joseph Parpaillon.

« Aujourd’hui, ma déception est d’autant plus forte que mon adhésion reposait sur des valeurs. Pour moi, François Fillon ne peut plus être candidat. L’affaire, même non jugée, est trop grave et laissera immanquablement des traces. Le montant des sommes en cause est tel que cela relève plus de la morale que du droit. Quel crédit pourrait avoir ce candidat quand il appelle à l’effort financier ? Dans ce contexte, et dans le respect de l’esprit de la primaire, il m’apparaîtrait logique de faire appel à Alain Juppé. Toute autre désignation par l’organe politique des Républicains serait dans l’incapacité de rassembler les voix du centre. Si les Républicains faisaient un autre choix qu’Alain Juppé, j’appellerais à la candidature de François Bayrou (Modem), que j’ai déjà parrainé trois fois. »