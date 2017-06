Pentecôte La Journée de solidarité devrait servir à collecter 2,3 milliards d'€

0

Si le lundi de Pentecôte marque pour les catholiques la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Eglise, il marque davantage aujourd'hui pour les Français un jour où ils ne savent plus s'ils doivent travailler...

Créée en 2004 par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin après la canicule meurtrière de 2003, cette «journée de solidarité» était initialement fixée au lundi de Pentecôte. En résumé : ce jour-là, les salariés travaillaient sans être rémunérés et les entreprises s'acquittaient d'une contribution (0,3% de la masse salariale) reversée à la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie).

En 2008, ce jour est redevenu férié et chômé. Conséquence : les employeurs peuvent désormais fixer librement la date de ce jour travaillé mais non payé (impossible cependant de fixer cette journée de solidarité le 1er mai). Certains suppriment un jour de congé ou de RTT, d'autres offrent cette journée à leurs salariés. Mais tous s'acquittent d'une contribution (0,3% de la masse salariale) reversée à la CNSA.

À qui va cet argent ?

La journée de solidarité devrait rapporter 2,367 milliards d'euros cette année, après 2,293 milliards en 2016, selon la CNSA, chargée de sa gestion.

Depuis sa création en 2004, après la canicule meurtrière de 2003, la journée de solidarité a permis de collecter 28 milliards d'euros, précise la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

Près de 60% (1,42 milliard) des recettes attendues de la CSA en 2017 sont destinés à l'aide aux personnes âgées et se répartiront entre les conseils départementaux (473,3 millions d'euros) pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et les établissements et services médico-sociaux dédiés (946,6 millions d'euros).

Quant à la part bénéficiant aux personnes handicapées (946,6 millions d'euros), elle sera aussi versée à la fois aux conseils départementaux, notamment pour le financement de la prestation de compensation du handicap, et aux structures ad hoc.

Les retraités participent aussi au financement de l'APA

Depuis avril 2013, les retraités imposables participent également à l'effort, avec la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa).

Celle-ci, gérée aussi par la CNSA, a rapporté 2,6 milliards d'euros depuis son entrée en vigueur. Pour 2017, la collecte est estimée à 748,9 millions d'euros.

La Casa permettra notamment, explique la CNSA, "de financer la revalorisation" de l'APA, en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015.

Au 31 décembre 2015, 1,265 million de personnes bénéficiaient de l'APA, selon les chiffres du service de statistiques du ministère de la Santé (Drees). A la même date, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap se montait à 184 000.