Piriac-sur-Mer Voile: Une trinquette révolutionnaire chez Alta Sails

0

La voilerie Alta Sails implantée à Piriac innove avec son « Blast Easy Pack ». Un système d'ailleurs distingué par un Audacity Awards en novembre dernier. Il parle d’un « truc tout bête » né d’une malencontreuse expérience de navigation. Une chute lors de conditions de mer musclées qui a coûté à Pascal Allain une rupture des ligaments croisés au genou. Et quelques interrogations sur la « trinquette », cette petite voile de brise qu’il faut « envoyer » depuis l’avant du bateau dans des situations parfois périlleuses. « J’ai imaginé de pouvoir le faire depuis l’arrière, en toute sécurité », explique l’intéressé. Pascal Allain connaît bien son sujet. Navigateur chevronné, il a créé la voilerie Alta Sails il y a quatorze ans à Piriac. Il est lui-même dessinateur de voiles. « C’est vraiment un atelier de prototypes », souligne le gérant, « on répond à la demande du client. L’usage qu’il fera de sa voile est la question prépondérante ». Alta Sails (quatre salariés) s’est surtout spécialisé dans la course au large et la croisière hauturière et produit « environ 150 voiles par an ».

Plus d'informations dans Presse Océan du mercredi 15 mars