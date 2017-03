Plaisance Manque d'eau : éclusages limités sur le canal de Nantes à Brest

0

Le canal de Nantes à Brest rouvre à la navigation le 1er avril. Mais afin d'économiser l'eau, les plaisanciers devront se regrouper pour passer les écluses.

Reliant l’Erdre à la Vilaine, le canal de Nantes à Brest (74 km) voit passer chaque année près d’un millier de bateaux de plaisance. Fermé durant les mois d’hiver, il rouvre à la navigation à compter du 1er avril.

Mais cette année, cette réouverture, plus tardive que d’habitude, se fera dans des conditions particulières. Depuis dix mois en effet, la Loire-Atlantique est touchée par une sécheresse importante, avec des déficits pluviométriques allant de 50 à 60 %. Ce manque d’eau entraîne un remplissage insuffisant des bassins réservoirs qui alimentent le canal, à commencer par le principal, le lac de Vioreau.

"Afin d’économiser ces stocks d’eau disponibles et permettre la navigation tout au long de la saison estivale", le Département a mis en place des règles de navigation exceptionnelles. Il s’agit principalement de limiter l’ouverture des écluses (18 au total) en regroupant plusieurs bateaux à chaque passage.

Chaque éclusage consomme en effet près de 400 m3 d’eau. L’objectif est d’en limiter le nombre.

Les règles entrant en vigueur le 1er avril prévoient donc que les bateaux se regroupent pour franchir chaque écluse collectivement. En dehors des horaires d’éclusage (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h), le passage des écluses est interdit. En outre, chaque éclusage se fera systématiquement en présence d’un éclusier (le libre-service est interdit).

En prévision, des zones d’attente ont été aménagées en amont et en aval de chaque écluse. "Le temps maximum d’attente est estimé à 30 minutes, mais peut aller jusqu’à une heure ", indique le Département.